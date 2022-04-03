Тихонов: «Спартаку» надо улучшать свою игру и не пенять на другие факторы

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов рассказал журналистам о том, что думает по поводу последних неудачных матчей московской команды.

Тихонов сказал «Чемпионату», что спартаковцам не повезло с судейскими ошибками в матчах с «Краснодаром», «Нижним Новгородом» и «Локомотивом», но валить всё на это не совсем правильно. Андрей отметил, что «красно-белым» надо улучшать свою игру. Экс-игрок добавил, что когда «Спартак» создаёт за матч один-два момента, то пенять на другие факторы совершенно бессмысленно.

Напомним, что на данный момент спартаковцы занимают десятую строчку в таблице РПЛ.