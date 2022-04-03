Антон Миранчук надеется ещё сыграть в этом сезоне

Российский полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук рассказал журналистам о том, когда вернётся на поле.

Миранчук сказал ТАСС, что сам очень хочет вернуться на поле, так как соскучился по футболу. Антон отметил, что очень надеется всё же ещё сыграть в этом сезоне. Напомним, что Миранчук всё ещё восстанавливается после частичного разрыва ахилла.

В этом сезоне 26-летний Антон Миранчук провёл в российском чемпионате в составе «железнодорожников» четыре поединка и отметился одним ассистом.