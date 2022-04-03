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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Максим Деменко: В чемпионате России «Зенит» сильнее всех команд эксклюзив

03 Апреля 2022 • 11:29 Комментировать
Сочи
...
Зенит
4.90 3.90 1.70
Через 6 ч. 22 мин.

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Сочи» и «сине-бело-голубыми».

«Естественно, «Зенит» прекрасно понимает, что «Динамо» и ЦСКА уже недалеко от них. «Сочи» способен преподнести сюрприз в этом матче. Конечно, «Сочи» в предматчевом раскладе фаворитом не выглядит, но это достаточно амбициозная команда, они демонстрируют это на протяжении двух сезонов уже. Они способны играть с хорошими командами. «Сочи» показывает добротный футбол - Федотов нашёл игру. Посмотрим, как команды будут выглядеть после паузы. В некоторых матчах мы видим, как фаворит до игры не оказывается сильнее на поле. Будет борьба.

Возможно и такое, что «Зенит» выиграет достаточно легко. Тогда все будут говорить, что «Сочи» никакой. А может быть, с самого начала матча игра будет спокойной. «Сочи» будет легче, потому что «Зенит» будет стараться идти вперёд и наступать. Сочинцы на этом могут подловить их. Матч будет интересным. Если «Зенит» допустит осечку, интрига в чемпионате точно возобновится. Тогда начнутся нервы. Зависеть многое будет от того, как сыграют «Динамо» и ЦСКА. Но мы всё равно видим, что пока в РПЛ «Зенит» сильнее всех команд. Но всё может поменяться. Почему бы «Сочи» не сыграть с ними, например, вничью. Борьба ещё будет идти и идти. В чемпионате пока всё на грани», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Максим Деменко Сочи
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03.04  14:00 Краснодар ... Динамо Москва 3.85 3.55 2.01
03.04  16:30 ЦСКА Москва ... Урал 1.46 4.70 7.00
03.04  19:00 Сочи ... Зенит 4.30 3.65 1.88
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