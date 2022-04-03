Талалаев: «Ахмату» для реализации не хватает мастерства

Наставник «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал журналистам о причинах, по которым грозненский клуб не сумел забить в ворота тульского «Арсенала».

Как приводит слова Талалаева «Матч ТВ», грозненская команда играла очень хорошо и даже сумела забить два мяча, но один гол был отменён после вмешательства ВАР, а во втором случае мяч вроде бы не пересёк линию ворот. Тренер отметил, что «Ахмату» иногда для реализации моментов не хватает мастерства.

Напомним, что футболисты «Ахмата» сыграли в нулевую ничью с «Арсеналом». На данный момент подопечные Талалаева занимают седьмую строчку в таблице.