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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каттани: Смешно читать, что я против продления контракта с Бакаевым

03 Апреля 2022 • 08:30 Комментировать

Спортивный директор столичного «Спартака» Лука Каттани в разговоре с журналистами опроверг слухи о том, что он против продления контракта с полузащитником Зелимханом Бакаевым.

Каттани сказал «Чемпионату», что у московской команды ещё есть время для того, чтобы разобраться с новым контрактом Бакаева. Лука отметил, что он никогда не говорил о том, что у Зелимхана нет никаких шансов продлить соглашение с «красно-белыми». Менеджер добавил, что ему смешно читать новости о том, что он якобы против продления контракта с Бакаевым.

Напомним, что в этом сезоне Зелимхан Бакаев провёл в российском чемпионате 20 матчей, в которых отметился четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Российская Премьер-Лига Лука Каттани Зелимхан Бакаев
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