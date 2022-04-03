Каттани: Смешно читать, что я против продления контракта с Бакаевым

Спортивный директор столичного «Спартака» Лука Каттани в разговоре с журналистами опроверг слухи о том, что он против продления контракта с полузащитником Зелимханом Бакаевым.

Каттани сказал «Чемпионату», что у московской команды ещё есть время для того, чтобы разобраться с новым контрактом Бакаева. Лука отметил, что он никогда не говорил о том, что у Зелимхана нет никаких шансов продлить соглашение с «красно-белыми». Менеджер добавил, что ему смешно читать новости о том, что он якобы против продления контракта с Бакаевым.

Напомним, что в этом сезоне Зелимхан Бакаев провёл в российском чемпионате 20 матчей, в которых отметился четырьмя ассистами.