Кержаков: Эннину нужно было забить гол, чтобы обрести уверенность

Наставник «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился с журналистами мнением об игре канадского нападающего Ричлорда Эннина, который стал одним из главных героев поединка с «Ростовом».

Кержаков сказал, что матч с «Ростовом» получился непростым, но клуб из Нижнего Новгорода порадовал своей реализацией и добыл заслуженную победу. Тренер отметил, что он знал все сильные стороны канадского форварда Эннина и никогда не сомневался в нём. Александр добавил, что Ричи нужно было забить первый гол для того, чтобы обрести уверенность в своих силах.

Напомним, что Александр Кержаков уже работал с Эннином в «Томи». В этом сезоне Ричлорд провёл в составе «Нижнего Новгорода» в РПЛ 14 матчей, в которых забил один мяч и сделал три ассиста.