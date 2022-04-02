Форвард «Локомотива» Камано считает победу над «Спартаком» самой важной в сезоне

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано лаконично высказался после победы в центральном матче 23-го тура РПЛ над «Спартаком» (1:0).

«Самое главное, что мы взяли три очка», — цитирует футболиста «Чемпионат».

Матч был ознаменован очередным скандалом с участием «Спартака». Сначала встречу переносили несколько раз из-за не прекращающего снегопада.

В первом тайме главный арбитр Сергей Карасев не засчитал гол Квинси Промеса после просмотра ВАР. Во конце второго тайма победный гол в составе «Локомотива» забил Вильсон Изидор.

«Спартак» проиграл три матча при главном тренере Паоло Ваноли, стоит отметить, что команда сыграла лишь шесть матчей.

«Красно-белые» с 27 очками опустились на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» набрал 37 очков и поднялся на пятое место.