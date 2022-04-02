Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «быками» и «Динамо».

«Очень интересно будет посмотреть, как выступит «Краснодар» именно против «Динамо». Этот матч позволит понять, действительно ли эта команда с каждой игрой идёт вверх и развивается, или же успехи были стечением обстоятельств. Игра будет важной. «Динамо» - очень добротный коллектив, они идут на втором месте, разница с «Зенитом» невелика, поэтому они будут играть только на победу. Но «динамовцы» прекрасно понимают, что «Краснодар» сейчас выглядит неплохо, поэтому игра будет сложной. Шансы 50 на 50, «Краснодар» играет дома, поэтому фаворита не выделю тут. Всё может произойти.

Каждая игра - пища для размышлений как для тренера, так и для игроков. Если «Краснодар» продолжит демонстрировать хорошую игру, то эти игроки будут себя рекомендовать. Команда у них хорошая. Но нельзя недооценивать команды из низа турнирной таблицы, это у «Краснодара», может быть, есть. Для футболистов сейчас очень важно показать себя. Те, кто до этого не играли, сейчас доказывают, что они нужны клубу. Поэтому для них оставшиеся игры важны», - сказал Деменко.