Карпин высказался после поражения от «Нижнего Новгорода»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, чего не хватило команде в матче 23-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:2).

«Чего не хватает, чтобы взламывать оборону соперника? Мастерства. Нужно больше работать. Не мытьем, так катаньем», — цитирует Карпина официальный сайт «Ростова».

Тренер добавил, что по его мнению, во втором тайме ростовчане играли в прессинге более агрессивно, но пространства, куда бежать противнику было очень много. Этим футболисты «Нижнего» и воспользовались.

«Ростов» потерпел первое поражение после возвращения Карпина. Команда осталась на 12-й строчке, имея в активе 22 очка. В следующем туре южане на своем поле примут «Крылья Советов», матч состоится 6 апреля.