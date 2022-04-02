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«Ростов» впервые проиграл после возвращения Карпина: дома не совладали с «НН» Кержакова

02 Апреля 2022 • 18:24 Комментировать
Ростов
1:2
Нижний Новгород
окончен

В матче 23-го тура РПЛ сошлись «Ростов» и «Нижний Новгород».

Протокол игры  
Ростов 1:2Нижний Новгород
  7'Эннин Ричи (0:1)
(1:1) Щетинин Кирилл25'   
  45'Стоцкий Дмитрий (1:2)
Песьяков СергейПоярков Николай   9'  66' (Лангович Андрей (  66') Мелёхин ВикторОсипенко МаксимСильянов АлександрЩетинин КириллГлебов ДанилБайрамян Хорен  67' (Сухомлинов Данила (  67') Тугарев Роман   52'Соу Али  67' (Комличенко Николай (  67') Полоз Дмитрий
Запасные: Голенков ЕгорФольмер КириллТерентьев ДенисAleksandr DyachkovМухин АлександрБабурин ЕгорТурищев МаксимМельников СтепанСелява Александр
Нигматуллин АртурСтоцкий ДмитрийКаккоев НикитаГоцук КириллМасоэро ЛукасЮлдошев Иброгимхалил  62' (Ткачук Денис (  62') Кравцов КириллБерковский Илья  46' (Шарипов Альберт (  46') Калинский НиколайСулейманов ТимурЭннин Ричи  74' (Горбунов Игорь (  74')
Запасные: Миладинович ИванАнисимов АртурМилсонГойло НикитаПенчиков ДаниилАлександров Виктор
02 апреля. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).

 

«Ростов» после возвращения Валерия Карпин по-настоящему воспрял духом. В первом же матче прервал серию из пяти безвыигрышных встреч в РПЛ, победив в гостях казанский «Рубин». Затем ростовчане опять же в гостях отобрали очки у одного из лидеров, «Динамо» - москвичи сравняли счет только с пенальти на 90-й минуте. Правда, и «Ростов» в том матче отличился единственным ударом в створ.

Впервые после возвращения Карпина ростовчане играли дома и под шумную поддержку своих трибун намеревались набрать три очка в матче с «Нижним Новгородом». «Ростов» вновь соорудил крепкое нападение из Али Соу и Дмитрия Полоз, не хватило места Николаю Комличенко, оставшемуся на скамейке запасных. Кержаков тоже выставил всех сильнейших, особенно выделялся Юлдошев, в последний месяц набравший отличную форму.

«Нижний» показал зубы уже на седьмой минуте. В первой же толковой атаке разрезающий пас пошёл на Эннина. Ричлорд рывком ушёл от Осипенко и с острого угла пробил точно в «домик» Песьякову – 0:1. «Ростов» конечно же сразу пошёл в наступление и к середине тайма отыгрался. Байрамян забросил мяч на левый край, оттуда Дмитрий Полоз прострелил на 11 метров, а Кирилл Щетинин завершил усилия партнёров, мощно пробив под перекладину. Дебютный гол Щетинина в РПЛ, однако не стал решающим в матче.

В раздевалку пропустил «Ростов», явно разозлив Карпина. Оборона хозяев мысленно отдыхала, когда Эннин опять открылся, высмотрел Стоцкого на дальнем углу вратарской и мягко туда мяч забросил. Дмитрию осталось лишь попасть в пустой угол, а футболистам «Ростова» получить втык от Валерия Карпина. «Нижний Новгород» держался неплохо и далее, не создавая ощущения тотального преимущества хозяев. Чуть подкосила команду Кержакова травма Юлдошева, покинувшего поле по истечении часа игры.

«Ростов» хотел отыграться, старался, но вдохновение покинуло команду Карпина. Один шальной удар Полоза из-за пределов штрафной площади у перекладины парировал Артур Нигматуллин, да больше ничего хозяева создать и не сумели. Поэтому и отыграться не смогли. Впервые после возвращения Валерия Карпина проигрывает «Ростов» и остаётся в опасной близости от зоны стыковых матчей. А «Нижний Новгород» от неё как раз отрывается.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Нижний Новгород
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03.04  19:00 Сочи ... Зенит 4.30 3.65 1.88
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