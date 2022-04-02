Новичок ЦСКА Гбамен поделился впечатлениями о Москве

Новичок ЦСКА Жан-Филипп Гбамен поделился впечатлениями от пребывания в Москве.

Ивуариец рассказал, что перед переездом в Россию советовался с бывшим форвардом «Рубина», «Зенита» и ЦСКА Саломоном Рандоном. Венесуэлец рассказывал о Москве много хорошего, что в итоге и оказалось правдой.

«Москва — идеальное место для того, чтобы играть в хороший футбол. Жду не дождусь, когда наконец потеплеет, и я смогу изучить город», — приводит слова Гбамена официальный сайт ЦСКА.

Полузащитник считает, что все стереотипы о России и других странах распространяют люди, которые никогда там не бывали. Однако он сам убедился в доброте и гостеприимстве местных жителей.

Гбамен перешёл в армейский клуб в январе нынешнего года из английского «Эвертона». За четыре матча в составе ЦСКА футболист забил гол и отдал одну результативную передачу.