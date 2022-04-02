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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Горшков — о 40 миллионах за Сафонова: «Неадекватная цена»

02 Апреля 2022 • 15:45 Комментировать
Ростов
...
Нижний Новгород
1.73 3.55 5.30
Через 0 ч. 21 мин.

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков прокомментировал информацию о том, что зимой нынешнего года «Краснодар» запросил у «Зенита» 40 миллионов евро за своего вратаря Матвея Сафонова.

«Конечно, цена неадекватная. «Зениту» нужен вратарь, но вопрос в том, какого плана он должен быть. Я думаю, что переход Сафонова в санкт-петербургский клуб возможен, однако неизвестно, какая у него будет мотивация», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

Также бывший футболист отметил, что не считает провалом приобретение Станислава Крицюка. Так как обошёлся он «Зениту» не в 40 миллионов, а травмы — это рабочие моменты.

В текущем сезоне РПЛ 23-летний Сафонов провёл за «Быков» 20 матчей, в которых пропустил 19 мячей и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает голкипера сборной России в 16 миллионов.    

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Александр Горшков Матвей Сафонов
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