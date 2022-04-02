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Роша не вернётся в «Спартак»

02 Апреля 2022 • 15:04 Комментировать
Ростов
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Нижний Новгород
1.73 3.55 5.30
Через 0 ч. 20 мин.

Нападающий «Спартака» Педро Роша, выступающий на правах аренды за «Атлетико Паранаэнсе», не вернётся в Россию летом нынешнего года, сообщает Metaratings.     

По информации источника, бразильский клуб имеет обязательное право выкупа при выполнении футболистом определённых условий. Сам нападающий так же не желает возвращаться в «Спартак».

27-летний Роша перешёл в «Атлетико Паранаэнсе» в августе прошлого года. В Бразилии он успел провести 29 матчей и забить 6 голов. В РПЛ на счету бразильца всего один мяч в 12 играх.   

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Спартак Москва Педро Роша
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