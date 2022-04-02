В «Химках» отметили работу Сергея Юрана

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высоко оценил работу главного тренера команды Сергея Юрана.

«Мы рассчитывали, что с приходом Юрана у команды появится характер. Особенно это было заметно в матче против «Рубина», когда после пропущенного мяча мы быстро отыгрались и вышли вперёд, а в концовке снова вышли вперёд», — приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Также Терюшков посетовал на то, что «Химки» долгое время незаслуженно находились на последнем месте в турнирной таблице, отметив качественный подбор игроков в подмосковном коллективе. Но с приходом Юрана игроки воспряли духом, начав по-другому относиться к тренировочному процессу.

Напомним, Юран возглавил подмосковную команду зимой нынешнего года. Под руководством российского специалиста химчане одержали победы в двух матчах из пяти.

После вчерашней победы над «Рубином» (3:2) «Химки» поднялись на 13-е место в турнирной таблице РПЛ и повысили свои шансы сохранить прописку в высшем дивизионе по итогам текущего сезона.