Мамаев и Жирков имеют шанс восстановиться к матчу с ЦСКА

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о состоянии здоровья Юрия Жиркова и Павла Мамаева.

«Они потихоньку восстанавливаются. Думаю, в ближайшее время будут готовы играть. Надеемся, что они смогут сыграть против ЦСКА», — приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, оба футболиста пополнили состав подмосковной команды в январе нынешнего года. Мамаев получил повреждение в первом же официальном матче за свою новую команду, а Жирков травмировался в следующем туре.

Матч «Химки» — ЦСКА состоится 9 апреля. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Отметим, что ранее оба игрока защищали цвета армейского клуба.