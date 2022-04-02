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Защитник «Динамо» Бальубэна присоединился к команде в Краснодаре

02 Апреля 2022 • 13:15 Комментировать
Краснодар
...
Динамо Москва
Через 23 ч. 39 мин.

Парагвайский защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна вернулся в расположение московской команды после паузы на матчи сборных.

По информации «Спорт-Экспресса», 30-летний парагвайский футболист вынужден был лететь в Краснодар отдельно от московской команды. Из-за сложной логистики Бальбуэна вынужден был лететь в Краснодар через Сочи. Стоит отметить, что «Динамо» добиралось до Краснодара через Ставрополь.

Напомним, что в этом сезоне Фабиан Бальбуэна провел в российском чемпионате 20 поединков и отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Российская Премьер-Лига Фабиан Бальбуэна
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