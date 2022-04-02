Гендиректор «Зенита» отреагировал на слухи о запросе в «Краснодар» по трансферу Сафонова

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал журналистам слухи о том, что питерский клуб зимой делал запрос в «Краснодар» по поводу трансфера голкипера Матвея Сафонова.

Медведев сказал «Чемпионату», что на такие глупые вопросы он отвечать не будет. Напомним, что до этого в прессе появилась информация о том, что «Зенит» зимой хотел заполучить в свои ряды голкипера «быков» Матвея Сафонова, но боссы «Краснодара» были согласны отпустить вратаря в питерскую команду только за 40 миллионов евро.

Напомним, что в этом сезоне Матвей Сафонов провёл в российской лиге 20 поединков, в шести из которых отыграл на ноль.