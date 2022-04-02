Широков: Уход Слуцкого? Осталось 5 матчей, так что в этом нет смысла

Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков рассказал журналистам о том, что думает по поводу возможного ухода Леонида Слуцкого с поста главного тренера казанского «Рубина».

Широков сказал «Спорт-Экспрессу», что до конца сезона осталось буквально пять матчей, так что руководству «Рубина» сейчас нет никакого смысла увольнять Леонида Слуцкого. Роман отметил, что в неудачах казанского клуба виноват не только главный тренер.

Напомним, что на данный момент футболисты «Рубина» под шефством Слуцкого занимают десятую строчку в турнирной таблице РПЛ.