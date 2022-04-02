«Лицемерие и дискриминация по национальному признаку»: Филимонов об отстранении российских команд

Известный экс-голкипер Александр Филимонов высказался по поводу отстранения российских команд от международных матчей.

Филимонов сказал Sport24, что всё это явный перебор. Экс-вратарь отметил, что руководители ФИФА и УЕФА сами не соблюдают свои правила и меняют их так, как им угодно. Александр добавил, что всё это сплошное лицемерие и дискриминация по национальному признаку.

Напомним, что российские команды и сборные были отстранены от международных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.