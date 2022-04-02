Филимонов: Ошибку в матче с Украиной мне припоминают только в нашей стране

Экс-голкипер «Спартака» и российской сборной Александр Филимонов рассказал журналистам о периоде своей карьеры в киевском «Динамо».

Филимонов сказал Sport24, что немного поменял стиль своей игры в киевской команде и начал правильно отталкиваться от земли, но это не помогло ему надолго задержаться в украинском клубе. Александр отметил, что в «Динамо» никто не припоминал ему знаменитую ошибку в матче с Украиной. Экс-вратарь добавил, что об этом ему напоминают только в России.

Напомним, что в составе киевского «Динамо» Александр Филимонов провёл лишь четыре поединка.