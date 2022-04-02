Пианист Мацуев: Ваноли выстраивает в «Спартаке» свою игру

Именитый российский пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев рассказал журналистам о том, чего ожидает от московской команды в оставшихся матчах этого сезона.

Мацуев сказал «Спорт-Экспрессу», что, несмотря на последние не самые лучшие результаты, безнадёги в игре «Спартака» не чувствовалось. Пианист отметил, что Ваноли выстраивает в команде свою игру, так что концовку сезона «красно-белые» должны провести нормально. Денис добавил, что у «Спартака» есть ещё шансы на победу в Кубке России.

Напомним, что на данный момент спартаковцы занимают лишь девятую строчку в турнирной таблице РПЛ.