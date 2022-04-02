Экс-тренер «Рубина» Билялетдинов: Кварацхелия летом уедет в Европу

Экс-наставник казанского «Рубина» Риант Билялетдинов рассказал журналистам о том, что думает по поводу перспектив молодого грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.

Билялетдинов сказал «Чемпионату», что если Хвича останется в «Динамо» из Батуми только на пару месяцев, то это не должно снизить его уровень. Тренер отметил, что Кварацхелия спокойно доиграет сезон в тихом месте, а уже летом перейдёт в какой-нибудь хороший европейский клуб.

Напомним, что Хвича Кварацхелия приостановил контракт с казанским «Рубином» и перешёл в «Динамо» из Батуми. Летом грузинского игрока хочет подписать «Наполи».