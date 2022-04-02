Экс-игрок «Локомотива»: Пусть в команде продолжает работать триумвират тренеров

Экс-игрок «Локомотива» Анатолий Сальников поделился с журналистами своим мнением по поводу нынешней ситуации в московской команде.

Сальников сказал Sport24, что «железнодорожники» сейчас не могут похвастаться стабильностью, но за командой очень интересно наблюдать. Экс-игрок отметил, что «Локомотиву» не нужно отступать от выбранной стратегии, так что пусть работу продолжит триумвират тренеров из Комппера, Пашинина и Лоськова.

Напомним, что на данный момент «Локомотив» занимает шестую строчку в российском чемпионате.