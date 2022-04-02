Рыжиков о неудачах «Рубина»: Не думаю, что всё дело только в Слуцком

Экс-голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков в разговоре с журналистами высказался по поводу неудачной игры казанской команды в последних матчах.

Рыжиков сказал Metaraitings.ru, что он не хочет комментировать действия главного тренера казанской команды. Экс-вратарь отметил, что он не думает, что в неудачных матчах «Рубина» виноват только Леонид Слуцкий.

Напомним, что казанский клуб уступил подмосковным «Химкам» со счётом 2:3. На данный момент футболисты «Рубина» занимают десятую строчку в турнирной таблице.