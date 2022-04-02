Шунин: Надеялся на расширение, когда «Динамо» вылетало

Российский голкипер «Динамо» Антон Шунин поделился с журналистами своим мнением по поводу возможного расширения Российской Премьер-лиги.

Шунин сказал «Матч ТВ», что если и расширять лигу, то только со следующего сезона, ведь не нужно забывать про спортивную составляющую. Антон отметил, что очень надеялся на расширение РПЛ в сезон, когда «Динамо» вылетало, ведь тогда для московской команды всё складывалось очень печально.

Напомним, что на данный момент динамовцы занимают вторую строчку в турнирной таблице.