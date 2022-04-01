Инфантино рассказал, от чьего решения будет зависеть будущее сборной России

Президент ФИФА (Международной федерации футбола) Джованни Инфантино сообщил, от чьего решения будет зависеть будущее сборной России на мировой арене.

«CAS будет решать, все зависит от их решения», — цитирует Инфантино «Р-Спорт».

Ранее РФС направил апелляцию на решения ФИФА и УЕФА отстранить российские клубы и сборную от международных соревнований. Российский футбольный союз настаивал на ускоренном процессе, но суд отказал в этом.

Глава РФС Александр Дюков сообщил, что решение CAS (Спортивного арбитражного суда) будет известно в апреле или мае этого года.