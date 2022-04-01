«Рубин» проиграл 7 из 8 последних матчей в РПЛ

Казанский «Рубин» не может выйти из кризиса. Команда проиграла 7 из 8 последних матчей в рамках РПЛ.

Сегодня подопечные Слуцкого зафиксировали поражение от «Химок» со счетом 2:3. Это третий негативный результат в РПЛ подряд.

Следует отметить, что «рубиновые» сильно пострадали из-за ухода легионеров.

Положение Леонида Слуцкого остается неизменным. Руководители не планируют увольнять специалиста, ибо у команды крайне сложные обстоятельства.

«Рубин» опустился на 10 строчку РПЛ, имея в копилке 25 очков. Отрыв от зоны стыковых матчей — 4 балла.