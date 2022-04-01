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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Рубин» проиграл 7 из 8 последних матчей в РПЛ

01 Апреля 2022 • 22:01 Комментировать

Казанский «Рубин» не может выйти из кризиса. Команда проиграла 7 из 8 последних матчей в рамках РПЛ.

Сегодня подопечные Слуцкого зафиксировали поражение от «Химок» со счетом 2:3. Это третий негативный результат в РПЛ подряд.

Следует отметить, что «рубиновые» сильно пострадали из-за ухода легионеров.

Положение Леонида Слуцкого остается неизменным. Руководители не планируют увольнять специалиста, ибо у команды крайне сложные обстоятельства.

«Рубин» опустился на 10 строчку РПЛ, имея в копилке 25 очков. Отрыв от зоны стыковых матчей — 4 балла.


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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий
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окончен Рубин 2:3 Химки
02.04  14:00 Крылья Советов ... Уфа 1.97 3.35 4.30
02.04  14:00 Арсенал Тула ... Ахмат 3.15 3.25 2.42
02.04  16:30 Ростов ... Нижний Новгород 1.77 3.55 5.20
02.04  19:30 Локомотив Москва ... Спартак Москва 2.85 3.45 2.55
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