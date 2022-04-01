Слуцкий высказался о поражении «Рубина» в матче с «Химками»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о поражении «Химкам» (2:3). Следует отметить, что команда проиграла 3 матч кряду в РПЛ.

«В первом тайме был минимум моментов. Играли очень осторожно. Во втором выплеснули все эмоции. Большое количество событий и моментов. К сожалению, заключительный стандарт не в нашу пользу, но игра уже завершилась.

Что сказать о качестве нашей игры? Я вообще не могу найти слов об игре, если команда проигрывает. Мы в счете и вели, и сравнивали. Неплохо атаковали, проявили бойцовский характер. Без эмоций сложно сказать что-либо. Шаг вперед мы явно не сделали» — сказал Слуцкий изданию «Чемпионат».