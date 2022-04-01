В «Динамо» назвали слухами информацию о возможном уходе Шиманьского

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски может покинуть команду в летнее трансферное окно. Об этом писали российские СМИ, но в клубе опровергли эту информацию.

Пресс-служба «Динамо» в интервью «Чемпионату» заявила, что не видит смысла комментировать многочисленные слухи, касающиеся игрока. Сообщается, что Шиманьски увернулся в расположение команды и тренируется в общей группе. Сейчас он находится на пути в Краснодар вместе с остальными футболистами.

Ранее стало известно, что польский футболист сообщил главному тренеру «Динамо» Сандро Шварцу о намерении покинуть клуб в конце сезона.

Действующее соглашение футболиста с «Динамо» рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне Шиманьски сыграл 20 матчей в чемпионате России, забил 6 мячей и отдал 8 голевых передач.

«Динамо» после 22 туров набрало 43 очка и располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ.