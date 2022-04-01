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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Матыцин прокомментировал включение русского языка в список ФИФА

01 Апреля 2022 • 18:41 Комментировать

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал включение русского языка в состав ФИФА (Международной федерации футбола).

«То, что РФС не стали исключать – так это и не рассматривалось даже. А включение русского языка в список официальных языков ФИФА – знак уважения к активной позиции РФС», — сказал Матыцин «Чемпионату».

Министр спорта также добавил, что негативные эмоции уйдут на второй план и разум восторжествует. Матыцин надеется, что мировой спорт поймет, что не сможет развиваться без российских спортсменов.

Напомним, на прошедшем 72-м конгрессе ФИФА, который прошел в Дохе, было принято решение включить русский язык в список официальных. Теперь русский язык будет официальным в ФИФА наряду с английским, французским, испанским и немецким языком.

Ранее российские команды и национальную сборную отстранили от международных соревнований.


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ФИФА РПЛ Олег Матыцин
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