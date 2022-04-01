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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баринов рассказал о том, что мешает его переезду в Европу

01 Апреля 2022 • 16:51 Комментировать

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов объяснил, что мешает его продолжению карьеры в Европе.

«Почему не получается уехать? Тут много факторов влияют. Первый — сумма отступных. Если я правильно осведомлен, речь о 15 млн евро, в этом районе».

Баринов дал понять, что если футболист обладает хорошими качествами, его обязательно заберут. И не важно русский он или из Европы. Российские футболисты на данный момент выступают в Европе, а проблемы у них отсутствуют. Значит перспектива все еще жива.

«Почему не уехал зимой? Был вариант с арендой. Я настаивал на трансфере»  — сказал Баринов изданию «Спорт-Экспресс».  


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Локомотив Москва Дмитрий Баринов
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