Легионеры вернулись в расположение ЦСКА

Все иностранные футболисты вернулись в расположение московского ЦСКА после паузы на матчи сборных.

Как сообщает пресс-служба «армейского» клуба, все сборники вернулись в расположение московской команды. Помимо Юсуфа Язиджи к ЦСКА также присоединились Хердур Магнуссон, Яка Бийол и Бактиер Зайнутдинов. Полузащитник Хесус Медина должен в ближайшее время прилететь в Россию, так что парагваец только завтра приступит к тренировкам.

Напомним, что третьего апреля «армейский» клуб сыграет в РПЛ с екатеринбургским «Уралом».