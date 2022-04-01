Баринов рассказал о травме, которую получил в сборной

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал журналистам о травме, которую получил в составе сборной России.

Баринов сказал «Спорт-Экспрессу», что ничего критичного нет, так как после обследования было выявлено небольшое растяжение связок. Дмитрий отметил, что в ближайшее время он уже должен вернуться в строй. Полузащитник добавил, что это случайная ситуация и он рад тому, что в итоге ничего себе не порвал и не сломал.

Напомним, что Дмитрий Баринов получил повреждение в товарищеском поединке между основной российской сборной и молодёжной.