Бышовец: Скоро наступит время, когда Россия будет нужна европейскому и мировому футболу

Экс-тренер «Локомотива» и «Томи» Анатолий Бышовец в разговоре с журналистами заявил, что скоро санкции в отношении российского футбола будут сняты.

Бышовец сказал Sport24, что сейчас происходит время изменений в нашу пользу, ведь скоро ситуация на Украине пройдёт и придёт время, когда Россия будет нужна европейскому и мировому футболу. Опытный специалист отметил, что решение ФИФА не исключать Россию из организации его не удивило, так как это было вполне логично. Тренер добавил, что не ожидал, что ФИФА решит сделать русский язык официальным.