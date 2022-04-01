Сёмин: Будет здорово, если Черышев окажется в России

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался по поводу возможного возвращения полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева в Россию.

Сёмин сказал «РБ-Спорт», что было бы замечательно, если бы Черышев оказался в России. Экс-тренер «Локомотива» отметил, что сейчас сложно сказать, какой клуб РПЛ лучше бы подошёл Денису. Опытный специалист добавил, что Денис сам должен решить, в какую команду он всё же хочет перейти.

Напомним, что до этого в прессе появилась информация о том, что Денис Черышев может летом перебраться в Россию.