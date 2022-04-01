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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин: Оставшись в «Динамо» Шиманьски поступил по-человечески

01 Апреля 2022 • 12:51 Комментировать

Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин рассказал журналистам о том, что думает по поводу решения польского полузащитника Себастьяна Шиманьски остаться в московском клубе до конца сезона.

Силкин сказал «Чемпионату», что Шиманьски вполне мог соскочить и покинуть «Динамо», но он поступил по-человечески и остался в команде. Тренер отметил, что поляк является одним из ключевых игроков «сине-белых», так что очень хорошо, что Себастьян решил остаться в московском клубе до конца сезона.

Напомним, что в прессе были слухи о том, что Шиманьски может не вернуться в расположение «Динамо» после паузы на матчи сборных.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Российская Премьер-Лига Сергей Силкин Себастиан Шиманьски
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