Силкин: Оставшись в «Динамо» Шиманьски поступил по-человечески

Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин рассказал журналистам о том, что думает по поводу решения польского полузащитника Себастьяна Шиманьски остаться в московском клубе до конца сезона.

Силкин сказал «Чемпионату», что Шиманьски вполне мог соскочить и покинуть «Динамо», но он поступил по-человечески и остался в команде. Тренер отметил, что поляк является одним из ключевых игроков «сине-белых», так что очень хорошо, что Себастьян решил остаться в московском клубе до конца сезона.

Напомним, что в прессе были слухи о том, что Шиманьски может не вернуться в расположение «Динамо» после паузы на матчи сборных.