Уткин ответил генпродюсеру «Матч ТВ» Тащину

Известный комментатор Василий Уткин в своём телеграм-канале ответил генеральному продюсеру «Матч ТВ» Александру Тащину, который недавно заявил о том, что Уткин слишком часто говорит о канале.

Уткин написал, что ему придётся отвечать Тащину, хотя он его ни о чём и не спрашивал. Комментатор отметил, что он может пригласить для сотрудничества любого, а Тащин иногда даже не может поставит в эфир своих же сотрудников, так как они были забанены «неизвестными отцами».

Василий добавил, что от генпродюсера «Матч ТВ» люди бегут, а Тащин провожает их лишь туповатой улыбкой плюшевого медведя.