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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Уткин сравнил уход легионеров из РПЛ с игрой, где волк ловит падающие яйца

01 Апреля 2022 • 11:23 Комментировать

Известный российский журналист и комментатор Василий Уткин на своём ютуб-канале высказался по поводу отъезда иностранных футболистов из России.

Уткин сказал, что ФИФА разрешила легионерам уехать из России до седьмого апреля, так что ещё многое может измениться. Василий отметил, что тот же Шиманьски остался в «Динамо», а вот Хвича и Айртон уже сменили клубные прописки. Комментатор добавил, что всё это похоже на игру, где волк ловит падающие яйца - какое-то он поймает, а какое-то всё же уронит.

Напомним, что Айртон и Хвича Кварацхелия недавно вернулись на родину. Защитник «Спартака» стал игроком «Фламенго», а Хвича перешёл в «Динамо» из Батуми.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Российская Премьер-Лига
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