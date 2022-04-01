Степашин – о Смолове: «У Фёдора это уже третья молодость»¬¬¬

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о форме нападающего команды Фёдора Смолова.

«У Фёдора это уже третья молодость. Я помню его 19-летним, сейчас он в «Динамо» пришёл как к себе домой и хочет показать, что является настоящим футболистом», — приводит слова Степашина ТАСС.

Смолов перешёл в «Динамо» из «Локомотива» в прошедшее зимнее трансферное окно за €120 тыс. Нападающий уже выступал за «бело-голубых» с 2006 по 2015 годы.

В текущем сезоне 32-летний форвард провёл за «Динамо» пять матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча.