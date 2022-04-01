Валерий Овчинников считает, что к концу года российские команды восстановят в ФИФА и УЕФА

Экс-наставник нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников рассказал журналистам о том, когда российские клубы и сборные восстановят в ФИФА и УЕФА.

Овчинников сказал порталу «ВсеПроСпорт», что российские команды могут быть восстановлены в ФИФА и УЕФА уже к концу этого года. Экс-тренер «Локомотива» отметил, что на чемпионат мира наша сборная уже точно попасть не сможет. Опытный специалист отшутился, что можно ещё купить билеты в Катар и только таким образом попасть на мундиаль.

Напомним, что руководители ФИФА не рассматривали вариант с исключением России из организации.