Непомнящий рассказал о своей пенсии

Известный российский тренер Валерий Непомнящий рассказал журналистам о своей пенсии.

Опытный специалист сказал Sport24, что сейчас у него спокойная жизнь дедушки и прадедущки. Непомнящий отметил, что сейчас живёт на накопления, а его пенсия составляет всего лишь 26 тысяч рублей. Экс-наставник «Томи» добавил, что если бы он жил не в Москве, то выходило бы намного меньше.

Напомним, что Валерий Непомнящий долгое время тренировал томскую «Томь», а также работал в зарубежных клубах и национальных командах.