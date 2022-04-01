Билялетдинов: Кварацхелия больше не вернётся в Россию

Экс-наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился с журналистами своим мнением по поводу молодого грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.

Билялетдинов сказал «Спорт-Экспрессу», что он надеялся, что Хвича всё же доиграет в «Рубине» до конца сезона, а только потом уйдёт. Тренер отметил, что Кварацхелия уже вряд ли когда-нибудь вернётся в Россию. Экс-наставник «Рубина» добавил, что претензий к Хвиче никаких нет, ведь он всегда играл с полной самоотдачей, тащил команду и никогда не валял дурака.

Напомним, что до конца сезона Хвича Кварацхелия будет выступать за «Динамо» из Батуми.