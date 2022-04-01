Топ-7 легионеров, уже покинувших Россию

Разразившийся кризис все клубы переживают по-разному: кто-то сильно пострадал от массового отъезда игроков; кто-то оказался отрезан от основных источников финансирования; кто-то пошёл на серьёзное понижение зарплаты сотрудников и игроков, а кто-то — всё и сразу. Но одно остаётся неизменным для всех: так или иначе наш чемпионат могут покинуть самые сильные футболисты-легионеры. Сегодня сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об игроках, некогда украшавших наш чемпионат, а сегодня, кажется, безвозвратно его покинувших.

Понтус Алмквист: из «Ростова» — в «Утрехт»

На момент ухода шведский легионер уже был одним из самых ценных игроков в «банде» Карпина. И это касается не только банальной трансферной стоимости (игрок стоил 3 млн евро — это второй показатель в коллективе). Понтус выполнял большой объём работы — от верховой борьбы до банальных ударов в створ.

По всем статистическим показателям Алмквист был одним из лидеров клуба. Это видно и по конъюнктуре игры: в схемах «Ростова» футболист был важным (если не важнейшим) звеном в атаке. Потому-то уход шведа — действительно болезненная потеря для Карпина.

Гжегож Крыховяк: из «Краснодара» — в АЕК

Вряд ли какой-либо футбольный фанат сегодня проявляет хоть какую-то эмпатию к поляку. Причём не только болельщик «Краснодара» (по одной из версий — именно Гжегож уговорил всех легионеров Галицкого «приостановить» контракты), но и болельщик, скажем, нашей сборной. А уж ситуацию между сборными пересказывать точно не стоит.

Однако это не отменяет того факта, что Крыховяк был системообразующим игроком и в «Локомотиве», и в «Краснодаре». Он украшал обе команды, был первоисточником всей напряжённости у чужих ворот, качественно связывал оборону с атакой. Он всегда двигал мяч вперёд, создавал голевые моменты, часто бил и имел неплохую статистику по схеме «гол+пас» как для опорного полузащитника. Но что ж, теперь с интересом будем наблюдать за тем, как Сторожук будет искать замену польскому футболисту.

Андерс Дрейер: из «Рубина» — в «Мидтьюлланд»

Датский футболист — точно один из самых недооценённых легионеров РПЛ этого сезона. За 14 матчей — 8 голов и хет-трик в первой же игре. Причём из 8 забитых мячей — ни одного пенальти. Чуть ли не треть всех голов казанского коллектива — это голы Дрейера.

Да, за этим стоит и оборотная сторона. Сам датчанин практически ничего не создаёт — классический «завершитель», причём вообще без «второго этажа». Да, не очень креативен и точно не «диспетчер». Это да, сколько угодно. Но вот кем и без того крепко болеющий «Рубин» заменит даже «такого» нападающего — большой вопрос. И это учитывая, что из Казани и так уехал уже не один игрок атаки.

Хвича Кварацхелия: из «Рубина» — в «Динамо» Батуми

Уход Хвичи — один из самых необъяснимых в нашей подборке. Игроком интересовались почти все коллективы Европы, его агент и отец то и дело намекали на уход в топ-клуб, но в итоге — батумское «Динамо». Да, многие топ-лиги запретили переход игроков в свой чемпионат с помощью функции ФИФА, что, по сути, закрыло двери в Старый Свет для Хвичи. Но какой резон ехать обратно в грузинский чемпионат, из которого ты переезжал в Россию? Впрочем, подробно этот переход мы разбирали здесь.

Минус Кварацхелия — и кем сейчас будет играть Слуцкий? Если вообще и сам-то будет. Выбор в атаке кошмарно сужается: Бакаев, Онугха, Лисакович, иногда — Ломовицкий. Линия нападения у казанцев, прямо скажем, не впечатляющая. Поэтому то, как закончит этот сезон «Рубин», — это одна из интриг сезона.

Виктор Классон: из «Краснодара» — в «Копенгаген»

Шведский полузащитник — очередной краснодарский «эмигрант». Он, как и все легионеры кубанского клуба, решил поддержать переезд. Даже несмотря на возраст и объективный спад в карьере, Классон оставался важной персоной в составе клуба. На него всегда можно было рассчитывать, к тому же швед не новичок в «Краснодаре».

Цена на Виктора с 2019 года упала уже вдвое — с 18 млн евро до 9, так же сильно упала и его результативность. Всё это, конечно, после длительной травмы длиною почти в год. Но даже такой Классон был нужен «Краснодару»: он был лидером игры по её ключевым показателям. Швед много создавал в атаке, конструировал, обострял и разбавлял атаку, добавляя ей вариативности. Учитывая, что потеря шведа — это не единственная потеря «Краснодара», вкупе это сильно «разбивает» клуб.

Ярослав Ракицкий: расторг контракт с «Зенитом», без клуба

Защитник по этическим соображениям решил покинуть стан петербургского «Зенита», хотя в Питере Ракицкий был стабильным игроком стартовой обоймы. Ярослав часто пользовался своим отличным первым пасом, точными длинными переводами, которые в один момент Семак использовал на максимум. А штрафные защитника — отдельная история, по которой теперь точно будут скучать болельщики «сине-бело-голубых».

Но вот как дальше развернётся карьера Ярослава — вопрос. Очевидно, что в России его больше не увидим, даже несмотря на то, что в своё время сама сборная Украины перестала вызывать его в состав. Сейчас Ярослав поддерживает форму вместе с харьковским «Металлистом». Возможно, там и останется.

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Джон Кардоба: приостановил контракт с «Краснодаром», без клуба

Джон — как раз один из тех, кто из «Краснодара» пока не ушёл. Его агент заявил, что футболист вернётся в клуб, как только ситуация стабилизируется. Как понимаете, этот тезис можно трактовать по-разному. Положение также усложняет травма игрока; возможно, Джон уже ушёл бы, да только с травмой оказался никому не нужен.

Впрочем, игрой колумбийского легионера в «Краснодаре» все были очень даже довольны: 10 результативных действий за 16 матчей — достойный показатель. Был и гол в дебютной игре, и важные победные мячи, а серия из четырёх матчей подряд, где Джон огорчал вратарей соперника, — это вообще в «золотую» коллекцию кубанского коллектива. Колумбиец был лидером по ударам в створ, по количеству созданных моментов, по среднему количеству мячей за игру и был в топе по выигранным верховым единоборствам. В общем, был (надеемся, и будет дальше) столпом в атаке коллектива.

Марсель АРЗУМАНЯН