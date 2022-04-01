Экс-директор «Спартака»: Сейчас игру «красно-белых» определяют не легионеры

Экс-спортдиректор столичного «Спартака» Александр Шикунов поделился с журналистами своим мнением по поводу перспектив московского клуба без легионеров.

Шикунов сказал «Спорту день за днём», что ещё нет никакой ясности в том, кто из легионеров останется в команде, а кто всё же уйдёт. Александр отметил, что уже точно из «Спартака» уйдёт Жиго, который много лет был фундаментальным игроком для «красно-белых». Экс-директор добавил, что в данный момент игру «Спартака» точно определяют не легионеры.

Напомним, что недавно из московского клуба также ушел бразильский защитник Айртон.