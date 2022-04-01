ЦСКА вернул на работу главу медиа-службы Кирильчеву

Руководители московского ЦСКА приняли решение возобновить рабочие отношения с экс-главой медиа-службы «армейского» клуба Екатериной Кирильчевой.

Как сообщает пресс-служба столичной команды, руководство ЦСКА приняло решение вернуть Екатерину Кирильчеву. Напомним, что она покинула свой пост после скандальной ситуации с презентаций турецкого полузащитника Юсуфа Язиджи, которого якобы заманили в российский клуб большим количеством Наташ в нашей стране.

Стоит отметить, что Кирильчева уже приступила к исполнению своих рабочих обязанностей.