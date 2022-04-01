Экс-директор «Спартака»: Если из «Зенита» уйдут все бразильцы, то у команды будут большие проблемы

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов рассказал журналистам о том, что «Зенит» серьёзно пострадает, если из команды уйдут легионеры.

Шикунов сказал «Спорту день за днём», что больше всех из-за ухода легионеров пострадает «Зенит», который уже сложно представить без иностранцев. Функционер отметил, что если сейчас все бразильцы уйдут из питерской команды, то у «Зенита» начнутся огромные проблемы.

Напомним, что многие иностранные футболисты и тренеры покидают Россию из-за ситуации на Украине.