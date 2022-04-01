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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Двоюродный брат Лукаку ушёл из «Уфы»

01 Апреля 2022 • 09:48 Комментировать

Защитник Боли Болинголи-Мбомбо решил покинуть уфимскую команду, за которую он ни разу не успел сыграть.

Как сообщает пресс-служба «Уфы», двоюродный брат бельгийского форварда «Челси» Ромелу Лукаку покинул команду из Башкортостана. Напомним, что 26-летний футболист зимой перебрался в «Уфу» из шотландского «Селтика», но не успел провести в составе российского клуба ни одного матча.

Стоит отметить, что в этом сезоне Боли Болинголи-Мбомбо провёл в шотландском чемпионате в составе «Селтика» лишь два поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Уфа Боли Болинголи
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