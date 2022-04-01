Степашин: Шиманьски скоро будет играть в ведущих клубах Европы

Один из руководителей московского «Динамо» Сергей Степашин рассказал журналистам о том, что думает по поводу польского полузащитника «сине-белых» Себастьяна Шиманьски.

Степашин сказал ТАСС, что Себастьяну и южноамериканским футболистам очень нравится играть в «Динамо» под руководством Сандро Шварца. Член совета директоров «сине-белых» отметил, что Шиманьски в скором времени точно будет играть в ведущих европейских командах.

Напомним, что в этом сезоне Себастьян Шиманьски провёл в российском чемпионате 20 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и восемью ассистами.