Корнаухов: России надо играть там, где она играла до этого - в Европе

Экс-футболист московского ЦСКА Олег Корнаухов высказался по поводу возможного перехода России в азиатскую конфедерацию.

Корнаухов сказал «Матч ТВ», что ему было приятно услышать о том, что ФИФА не исключила Россию из организации, но мы ведь всё равно остались без международных матчей. Олег отметил, что России могут не разрешить перейти в азиатскую конфедерацию, хотя нам нужно играть там, где мы играли до этого, а именно в Европе.

Напомним, что российским сборным запрещено участвовать в международных матчах из-за ситуации на Украине.