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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корнаухов: России надо играть там, где она играла до этого - в Европе

01 Апреля 2022 • 08:53 Комментировать

Экс-футболист московского ЦСКА Олег Корнаухов высказался по поводу возможного перехода России в азиатскую конфедерацию.

Корнаухов сказал «Матч ТВ», что ему было приятно услышать о том, что ФИФА не исключила Россию из организации, но мы ведь всё равно остались без международных матчей. Олег отметил, что России могут не разрешить перейти в азиатскую конфедерацию, хотя нам нужно играть там, где мы играли до этого, а именно в Европе.

Напомним, что российским сборным запрещено участвовать в международных матчах из-за ситуации на Украине.

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Сборная России Олег Корнаухов
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