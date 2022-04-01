Степашин: В Германии на Шварца давили, но он настоящий спортсмен

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался по поводу стойкости главного тренера «сине-белых» Сандро Шварца.

Степашин сказал ТАСС, что на немецкого специалиста очень сильно давили на родине, но Сандро проявил характер и доказал, что он настоящий спортсмен. Функционер отметил, что под руководством Шварца динамовцы смогут добиться больших успехов и выйдут на новый уровень.

Напомним, что на данный момент футболисты «Динамо» под шефством Шварца занимают вторую строчку в российском чемпионате.